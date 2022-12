Med 2022: Tajani, Italia vuole essere protagonista nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia “vuole essere protagonista nell’area del Mediterraneo, sempre in grado di offrire ai suoi interlocutori un settore industriale e agricolo di alto livello, il nostro know how è a disposizione dei nostri interlocutori”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo oggi alla chiusura dell’ottava edizione dei Med Dialogues a Roma. “Nei tanti incontri di questi due giorni ho cercato di spiegare agli amici dell’area del Mediterraneo allargato che c’è un Italia che vuole collaborare”, ha dichiarato Tajani. “Guardiamo all’Africa non con gli occhiali dell’Europa ma dell’Africa, cercando di comprendere le difficoltà, cercando di costruire un percorso che possa consentire all’Italia di essere un protagonista positivo di una trasformazione dell’intera area”, ha affermato il ministro degli Esteri, citando il problema della terrorismo, della siccità, osservando che si sono individuate anche soluzioni positive. “Le esperienze delle imprese italiane, anche agricole, saranno messe a disposizione dei nostri interlocutori”, ha aggiunto il responsabile della Farnesina, osservando che verranno fatte “missioni par favorire commercio e crescita”. (Res)