Lombardia 2023: De Corato, Majorino aprirà ufficio in periferia, ma si dimentica cosa fatto da governatori centrosinistra

- "Majorino, oggi ha dichiarato che 'da presidente metterò un mio ufficio in quartiere popolare Milano' e dove lo metterà in uno dei tanti stabili occupati abusivamente in periferia? Da quando ha annunciato la propria candidatura, il rappresentante del Pd non tratta più temi quali la cannabis, l'abusivismo, i centri sociali, i no global, improvvisamente si è ammutolito. Lo sappiamo, invece, che lui da sempre è vicino a quel mondo ed a quelle persone". Lo ha affermato oggi l'onorevole Riccardo De Corato, commentando l'ufficialità della candidatura di Pierfrancesco Majorino alla presidenza di Regione Lombardia. "Domani si terrà un corteo in Largo Cairoli contro la guerra e contro ogni tipo di fascismo, da parte dei centri sociali, il compagno del Pd sarà presente? Majorino, da quando è lanciato per le Regionali 2023, nei suoi comizi, parla solamente di sanità e ambiente e critica continuamente il governatore Fontana. Perché non ci spiega tutti i casini che hanno combinato i suoi amici governatori di altre Regioni, come per esempio De Luca in Campania? Per non parlare poi di quanto accaduto nel Lazio, con il suo amico Zingaretti" ha rimarcato De Corato. "Per quanto concerne l'ambiente, visto che il candidato amico dei no global e dei centri sociali fa tanto l'ambientalista, vorrei ricordargli che dopo decine di anni i suoi amici del centrosinistra che amministrano Milano, e di cui lui è stato Assessore, non sono stati capaci di realizzare nemmeno un depuratore! Ci ha dovuto pensare, invece, il Centrodestra, facendolo con Albertini Sindaco" conclude l'onorevole. (Com)