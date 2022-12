Med 2022: Tajani, ovunque c’è presenza italiana vi è presenza di pace e crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ovunque c’è presenza italiana vi è una “presenza di pace e crescita”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenendo oggi alla chiusura dell’ottava edizione dei Med Dialogues a Roma. Il ministro ha citato in merito i tanti commenti positivi e la gratitudine espressa in questi giorni da capi di Stato e ministri per la presenza dei militari italiani in Libano, Niger, in Iraq e altri Paesi. “Tutto ciò rappresenta non un punto di partenza, ma il raggiungimento di una prima tappa dove l’Italia giocherà il suo ruolo con le proprie idee, ad esempio nei Balcani, dove vogliamo far crescere il sentimento europeo ed europeista”, ha dichiarato Tajani. Rivolto agli interlocutori stranieri presenti in platea Tajani ha dichiarato che questa è “un’Italia che vuole rafforzare i legami di amicizia con tutti voi. Un’Italia che sa quanto sia importante tornare ad avere il Mediterraneo protagonista” della politica internazionale. (Res)