Russia-Ucraina: "Bbc", forze russe stanno costruendo grande base militare a Mariupol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta consolidando la sua presenza militare nella città portuale di Mariupol, con la costruzione di una grande base militare. Lo riferisce l'emittente britannica "Bbc" che ha pubblicato diverse immagini satellitari realizzate dalla società Terra Maxar in cui si scorge un nuovo complesso militare "a U" vicino al centro della città che è un importante scalo portuale sul mare d'Azov. Sul suo tetto della strutura si può vedere la stella rossa, bianca e blu dell'esercito russo, con un insieme di lettere che recitano: "Per il popolo di Mariupol". L'emittente ricorda che le forze di Mosca hanno assediato la città per quasi tre mesi all'inizio di quest'anno e continui bombardamenti ad opera dell'artiglieria ne hanno lasciato gran parte in rovina. Funzionari ucraini hanno stimato il mese scorso che circa 25 mila civili sono rimasti uccisi negli attacchi, mentre le Nazioni Unite hanno affermato di aver confermato la morte di 1.348 civili aggiungendo che il vero bilancio delle vittime era "probabilmente di migliaia di vittime più alto".(Rel)