Kosovo: sondaggio Aktiv, metà dei serbi non si vede nel Paese nei prossimi cinque anni (2)

- L'opinione del 10 per cento dei serbi è che la situazione della sicurezza in Kosovo stia peggiorando, e la stessa percentuale ha una percezione positiva dell'Unione europea, poiché la maggioranza ritiene che l'Ue non sia neutrale, ma favorisca Pristina e non investa abbastanza nelle aree a maggioranza serba. Il 50 per cento dei serbi del Kosovo si reca spesso in zone a maggioranza albanese, rispetto al 36 per cento di tre anni fa, mentre i contatti con gli albanesi sono valutati dal 52 per cento dei serbi come neutrali e da più di un quinto di loro come positivi. Il sondaggio, condotto durante l'estate, ha visto la partecipazione di 540 intervistati. (Seb)