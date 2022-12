Serbia: ministro Esteri, liberalizzazione visti per il Kosovo è un pessimo messaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda su come la Serbia possa impedire a Pristina di chiedere lo status di Paese candidato all'Ue, Dacic ha affermato che la Serbia non può impedirlo. "Non siamo membri dell'Ue, gli Stati membri votano a favore. Cinque di loro non riconoscono il Kosovo e l'Ungheria, che lo riconosce, ha detto che non voterà per l'ammissione del Kosovo", ha sottolineato Dacic. Il capo della diplomazia serba ha quindi affermato che Pristina "proporrà la formula che il suo riconoscimento come Stato non ha a che fare con lo status di candidato Ue e che se ne discuterà in seguito". "Se lo fanno, uccideranno i negoziati. Perché su cosa dovremmo negoziare se riconosci il loro status di candidato, significa che li hai riconosciuti anche come Stato", ha detto Dacic. (Seb)