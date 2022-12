Kosovo-Serbia: portavoce Ue, nomina Rasic non soddisfa requisiti costituzionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce Ue ha poi ricordato la difficile e fragile situazione di equilibrio esistente fra Pristina e Belgrado. "Ci troviamo in una situazione che si è aggravata, che ha portato a un'escalation molto forte, la più forte da molti anni a questa parte, che l'Unione europea ha colto come un'opportunità per invitare il Kosovo e la Serbia a una de escalation e ad astenersi da passi unilaterali e provocazioni", ha dichiarato. "La situazione della sicurezza sul terreno è molto fragile e occorre tenerne conto. È necessario evitare qualsiasi azione che possa o voglia portare a un aumento delle tensioni", ha concluso Stano. (Beb)