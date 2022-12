© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stazione Lepanto sulla linea della Metro A di Roma, è stata riaperta. La chiusura era stata necessaria, alle 10 circa, a causa dell’acqua entrata dal piano stradale allagando i locali. Ci sono volute circa 3 ore di lavoro per far tornare i treni a viaggiare in sicurezza.(Rer)