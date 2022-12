Camera: lunedì audizioni Banca d'Italia, Istat e Cnel su legge Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Lunedì 5 dicembre, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato svolgono le seguenti audizioni nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera: ore 9 Banca d'Italia; ore 10 Istat; ore 10.45 Cnel e ore 20 (sala del Mappamondo) presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari. L'appuntamento - informa una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)