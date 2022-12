Traspotto aereo: Enit con Ita inaugura prima rotta di bandiera Roma-Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enit con Ita Airways lancia il primo volo di bandiera Italia-Nuova Delhi. È partito oggi, con capienza 100 per cento il primo volo operato da Ita Airways che collega Roma Fiumicino a Nuova Delhi, con l’Airbus A330. La nuova rotta - si legge in una nota di Enit - si inserisce nella strategia di promozione del turismo e del brand Italia nel mondo per potenziare un mercato di oltre un miliardo e mezzo di potenziali viaggiatori big spender long haul. Avere un vettore capace di incentivare l’offerta turistica e il trasporto verso l’Italia consente a Enit di implementare l’incoming e orientarsi su nuove frontiere, toccando anche comparti in fase espansiva in India come l’industria cinematografica abbinata al turismo. Per questo l'Ad di Enit Ivana Jelinic incontra in India stakeholders di grande rilevanza e anche esponenti del mondo di Bollywood, l’importante industria cinematografica indiana, per porre le basi per future produzioni dedicate al made in Italy e con l'Italia protagonista. Il nuovo collegamento avrà tre frequenze settimanali, con partenza alle 14:10 ogni lunedì, mercoledì e sabato da Roma Fiumicino verso l'aeroporto Internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi. (segue) (Com)