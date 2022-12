Traspotto aereo: Enit con Ita inaugura prima rotta di bandiera Roma-Nuova Delhi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il nuovo collegamento intercontinentale, la compagnia di bandiera italiana Ita Airways espande ulteriormente il proprio network verso il mercato asiatico e conferma il grande lavoro volto a soddisfare le esigenze sia di outcoming della clientela, ma anche di incoming, importando passeggeri indiani in Italia. Il collegamento intercontinentale si aggiunge ai sette già operati da Ita Airways con volo diretto su New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo. L’espansione nel mercato Asia continuerà a dicembre con l’apertura del nuovo volo diretto Roma Fiumicino-Malè, Maldive che verrà operato da Ita Airways dal 17 dicembre 2022 al 15 aprile 2023, permettendo ai vacanzieri italiani di scegliere le Maldive. (Com)