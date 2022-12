Russia: Medvedev pubblica foto Nicholson congelato, finalmente raggiunto tetto a prezzo del petrolio - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sta circolando su social network e canali Telegram una foto pubblicata dal vice presidente del Consiglio di Sicurezza ed ex presidente russo, Dmitrij Medvedev. L'immagine, famosa per essere una tra le "basi meme" più utilizzate della rete, è il celebre fermo tratto dal film di Stanley Kubrik "Shining" e che vede protagonista l'attore Jack Nicholson congelato. Lo scatto è accompagnato da un testo che ironizza: "Finalmente abbiamo preso la decisione sul tetto al prezzo del petrolio russo" con un evidente riferimento a un'Europa che andrà congelandosi a causa del freddo. Ieri gli Stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto l'accordo per fissare un tetto di 60 dollari al barile alle importazioni di petrolio. Un'intesa arrivata dopo che anche la Polonia ha accettato la proposta finale ritirando le sue obiezioni, come confermato dall’ambasciatore permanente polacco presso l’Ue, Andzrej Sadoś. La misura sarà rivista ogni due mesi e Sadoś ha rivelato che il tetto massimo del prezzo sarà almeno del 5 per cento al di sotto del tasso di mercato. (Res)