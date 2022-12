Iran: autorità annunciano la morte di oltre 200 persone durante le protese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane hanno annunciato la morte di oltre 200 persone durante le proteste in corso nel Paese, scoppiate dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. Lo ha reso noto il Consiglio per la sicurezza dello Stato del ministero dell’Interno iraniano, in un comunicato citato dall’agenzia di stampa “Irna”. Le vittime comprendono forze di sicurezza e manifestanti. Questo è il primo bilancio ufficiale fornito dalle autorità iraniane dallo scoppio delle protese e risulta inferiore a quello fornito da diverse organizzazioni. Secondo una stima dell’agenzia di stampa degli attivisti iraniani “Human Rights Activists News Agency” (Hrana), almeno 448 manifestanti sarebbero stati uccisi, tra cui 63 minori in oltre due mesi di proteste. La magistratura iraniana ha condannato a morte almeno sei manifestanti e migliaia sono stati incriminati per il loro ruolo nei disordini. Lo scorso 24 novembre, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, aveva invitato l'Iran a porre fine "all'uso non necessario e sproporzionato della forza" contro i manifestanti, sottolineando che circa 14mila persone erano state arrestate finora dall’inizio delle manifestazioni contro il regime a metà settembre.(Res)