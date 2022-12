Spagna: Gamarra (Pp), Sanchez ha accettato impunità indipendentisti per la sua sopravvivenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa d'atto di Rufián, secondo Gamarra dimostra che si tratta di un bilancio della "sedizione e dell'impunità per coloro che hanno infranto l'ordine costituzionale, che sono stati condannati dalla Corte Suprema o sono in fuga in attesa di giudizio per quegli atti", in riferimento al processo per il referendum illegale in Catalogna del 2017. Per la segretaria generale del partito conservatore, la Spagna merita "qualcos'altro", un presidente che "rispetti il Paese e il popolo spagnolo e che non metta un prezzo sulla sua sopravvivenza e sul suo mantenimento, in cambio di quello che dovrebbe essere il quadro costituzionale e il quadro di convivenza di tutti". (Spm)