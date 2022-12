Giornata suolo: Coldiretti, con meno un terzo di campagne Italia frana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la perdita di quasi un terzo (30 per cento) dei terreni agricoli nell’ultimo mezzo secolo l’Italia è sempre più a rischio frane e alluvioni con l’abbandono e la cementificazione che hanno ridotto la capacità di assorbimento della pioggia. E' quanto afferma in una nota il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in vista della Giornata mondiale del suolo che si celebra il 5 dicembre, nel denunciare gli effetti del micidiale mix dei cambiamenti climatici e sottrazione di terra fertile che ha fatto esplodere il rischio idrogeologico in Italia, di cui la tragedia di Casamicciola ad Ischia rappresenta solo l’ultimo esempio. Sulla Penisola si sono verificati in autunno ben 780 eventi estremi dal punto di vista climatologico per il maltempo tra bombe d’acqua, nubifragi, tempeste di vento, trombe d’aria e grandinate che - sottolinea la Coldiretti - si sono abbattuti su un territorio che ha ridotto la capacità di assorbimento della pioggia e messo a rischio l’ambiente e la sicurezza dei cittadini con frane ed alluvioni. "Per questo l’Italia deve difendere e far crescere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, ambientale ed economico del lavoro nelle campagne", afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "occorre accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo attesa da quasi un decennio e che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio". (segue) (Com)