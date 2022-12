Giornata suolo: Coldiretti, con meno un terzo di campagne Italia frana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo passo nella strada del recupero della capacità produttiva è - precisa Prandini - "lavorare sulle infrastrutture e in particolare sul sistema degli invasi artificiali che darà la possibilità di rendere irrigui quasi 500.000 ettari. Per recuperare terre fertili è poi necessario promuovere processi innovativi di affidamento e gestione dei campi abbandonati o in fase di abbandono per altri 500.000 ettari. Un piano combinato che porterebbe un incremento del valore aggiunto agricolo per circa 3 miliardi di euro con la creazione di 200.000 nuovi occupati in agricoltura, secondo le previsioni Coldiretti. Per ridurre la dipendenza energetica e alimentare dall’estero l’Italia non può fare a meno del Pnrr, dove serve il massimo impegno di tutti per non rischiare di perdere quella che è un’occasione irripetibile. Pensiamo all’importanza dei contratti di filiera ma serve anche - spiega ancora il presidente della Coldiretti - investire sulla digitalizzazione delle con lo sviluppo di applicazioni di agricoltura di precisione, dall’ottimizzazione produttiva e qualitativa alla riduzione dei costi aziendali, dalla riduzione al minimo dell’impatto ambientale con sementi, fertilizzanti, agrofarmaci fino al taglio dell’uso di acqua e sul consumo di carburanti. In tale ottica - conclude Prandini - è importante anche accelerare sul riconoscimento del ruolo delle nuove tecniche di evoluzione assistita (Nbt) per investire sulla genetica green capace di tutelare l’ambiente, proteggere le produzioni agricole con meno chimica e difendere il patrimonio di biodiversità". (Com)