Maltempo: smottamento a Castelnuovo di Porto, terreno ostruisce strada e danneggia auto

- Uno smottamento di diversi metri cubi di terreno è stato segnalato oggi alle 13 circa da alcuni residenti in via Marcantonio Colonna a Castelnuovo di Porto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco. Il terreno ceduto, probabilmente a causa delle abbondanti piogge, ha interessato il costone adiacente via Marcantonio Colonna. Lo smottamento ha ostruito la strada e causato danni lievi a un'auto parcheggiata. Nessun ferito. (Rer)