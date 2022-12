Emilia Romagna: assessore di Ozzano Garagnani entra in Azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Claudio Garagnani, assessore del comune di Ozzano con deleghe alle Attività produttive, al commercio, all'agricoltura, al lavoro, alla progettazione europea ed alle manutenzioni entra ufficialmente in Azione. "Ho deciso di intraprendere questa nuova esperienza, avendo sempre ammirato Carlo Calenda, soprattutto quando come ministro per lo Sviluppo economico ha ideato 'Industria 4.0' - dichiara Garagnani -. Uno strumento che si è dimostrato molto efficace per le nostre imprese. Ho lavorato sempre a contatto con gli imprenditori. Da prima in Api, associazione delle piccole e medie industrie a Bologna e in seguito con Confindustria. Questo mi ha permesso di essere sempre a fianco degli imprenditori, di raccogliere sempre le loro aspettative ed i loro fabbisogni. E sarà questo il mio contributo in Azione. Parlare e, soprattutto, ascoltare il mondo del lavoro. Essere partecipe di chi offre opportunità di crescita, di chi offre lavoro e di chi cerca nuove occupazioni o vuole ricollocarsi, anche creando nuove attività. Come Assessore presso il comune di Ozzano, ho avuto modo di dedicarmi a questi temi, avendo trovato una amministrazione, sotto la guida del sindaco Luca Lelli, particolarmente attenta e presente su tutte le problematiche del nostro territorio. Un territorio ricco di esperienze artigiane, commerciali, agricole e industriali eccezionali. Spero quindi di poter contribuire, come Azione, a creare sempre più un feeling tra la politica e le esigenze e le aspettative del mondo quotidiano". (segue) (Com)