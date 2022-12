Emilia Romagna: assessore di Ozzano Garagnani entra in Azione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto felici che Claudio Garagnani abbia scelto di impegnarsi politicamente con Azione", dichiara in una nota il segretario provinciale di Azione, senatore Marco Lombardo. "Siamo convinti che l'impegno politico ed amministrativo di Garagnani siano preziosi per la crescita di una comunità politica come la nostra, moderata nei valori e radicale nell'Azione. Azione rappresenta bene il riformismo ed il pragmatismo richiesti dal mondo dell'impresa e dal mondo del lavoro. Con l'ingresso di Garagnani si consolida il percorso di radicamento di Azione nell'amministrazione del territorio metropolitano, avviato verso la costruzione di un Terzo polo che parte dalla Federazione tra Azione ed Italia Viva, ma che è aperto a tutte le forze civiche che si riconoscono nei valori della democrazia liberale e dell'europeismo", conclude Lombardo. (Com)