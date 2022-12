© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex calciatore brasiliano Pelé è sottoposto a cure palliative dopo che la chemioterapia iniziata per combattere un cancro al colon non ha avuto gli effetti sperati ed è stata sospesa. Lo riferisce oggi il quotidiano brasiliano “Folha de S.Paulo”. Pelé, 82 anni, è stato ammesso in ospedale nella giornata di martedì. Pelé è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. (Brb)