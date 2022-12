Pd: Orlando, superi ricette neoliberali di anni '80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico, "come peraltro ha già fatto l’amministrazione Biden, ha bisogno di una visione economica che superi le ricette neoliberali degli anni '80 che oggi ci ripropone lo stesso governo Meloni: le cosiddette 'trickle down' economics: tagli fiscali per i redditi più alti, deregolamentazione e incentivi alle imprese che vanno di pari passo con la riduzione del potere dei lavoratori, della contrattazione collettiva", scrive su Facebook il deputato del Pd, Andrea Orlando, già ministro del Lavoro. Il liberismo, "non è stato superato dai partecipanti al comitato costituente del Pd" ed "è stato superato dalle scelte fatte dall’Unione europea e dalle grandi potenze economiche per fare fronte agli shock che si sono determinati in questi tre anni. Ora la partita politica è questa - rimarca Orlando -. Decidere se questa nuova stagione di intervento pubblico possa servire a spingere la transizione ecologica, contrastare le diseguaglianze e aumentare il grado di democrazia economica o soltanto a consolidare il modello che c’è". (Rin)