Imprese: Pazzali (Fondazione Fiera Milano), artigianato settore strategico, fiera è valvola di salvezza per pmi

- La Fiera dell'Artigianato "è uno strumento formidabile perché è un settore strategico, una delle colonne del nostro Paese. Qui si fanno gli ultimi affari per sostenere e consolidare, in questo momento così critico per le piccole aziende, il proprio business per la sopravvivenza nel 2023. Siamo in un momento difficile e questa è una valvola di salvezza per queste piccole e medie imprese". Lo ha detto questa mattina il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2022 della Fiera dell'Aritgianato.. (Rem)