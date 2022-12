Med 2022: Felisati (Confindustria), necessario creare partenariato tra entità private e pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo di fronte ad una grande pressione esercitata dalla globalizzazione ma anche un fenomeno di regionalizzazione nel quale è necessario creare un partenariato più solido tra entità private e pubbliche. Lo ha detto Marco Felisati, vice direttore per l’internazionalizzazione e le politiche commerciali di Confindustria, nel corso del panel “Re-shoring, near-shoring or friend-shoring?” tenuto durante l’ottava edizione della Conferenza Rome Med – Mediterranean Dialogues, in corso a Roma. “Alcune misure che vengono portate avanti per questioni di sicurezza nazionale e inflazione che seguono obiettivi che potrebbero essere visti anche come protezionisti”, ha proseguito Felisati. “In questo contesto è difficile da definire chi sono gli amici, chi sono i rivali e per quanto tempo gli amici rimarranno amici”, ha concluso.(Res)