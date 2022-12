Mediterraneo: Tajani, vittoria squadra nazionale cuochi Italia è successo a livello mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una buona notizia per la cucina mediterranea: la squadra nazionale italiana di cuochi ha vinto il campionato mondiale di cucina e vuol dire che la nostra cucina piace a tutto il mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della seconda edizione del Dialogo ministeriale Mediterraneo sulla crisi alimentare, avviato dall’Italia nel 2022 per cercare soluzioni operative alla crisi alimentare nella regione mediterranea scaturita a seguito del conflitto in Ucraina. (Res)