Disabilità: Sangiuliano, cultura fondamentale per superare ogni barriera

- "La cultura è da sempre il luogo di incontro, confronto e dialogo tra i popoli e le nazioni. Ogni opera d’arte, ogni testimonianza del passato, ogni libro o documento è capace di comunicare valori e introdurci ad un nuovo mondo. Per questo è fondamentale che il patrimonio culturale sia aperto alla fruizione di tutti, al di là di ogni limitazione e impedimento. Su questo, l’impegno del ministero va oltre la celebrazione di questa Giornata. Una parte importante dei fondi del Pnrr, infatti, sarà impiegata per interventi concreti che permetteranno, a tutti, di godere della bellezza infinita dell’arte italiana". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità istituita dall’Onu il 3 dicembre, a cui il Mic ha aderito con numerose iniziative promosse da musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi di Stato e altri istituti periferici presenti su tutto il territorio nazionale. (Rin)