Energia: Pistelli (Eni), investiremo in Algeria di 4 miliardi di dollari in due anni

- Eni intende investire 4 miliardi di dollari nei prossimi due anni in Algeria, un “Paese chiave non solo per l’Italia ma anche per l’Europa”. Lo ha detto oggi Lapo Pistelli, Director Public Affairs di Eni, al panel “Investire nella regione Mena” (Medio Oriente e Nord Africa) ai Med Dialoges 2022 in corso a Roma. “Eni guarda al continente africano in modo olistico. Oggi abbiamo 700 milioni di persone senza accesso all’energia nell’Africa subsahariana”, ha detto Pistelli, sottolineando come sia necessario "non dimenticare queste persone" e guardare a quest’area “da un punto di vista più ampio”. Per quanto riguarda nello specifico l’area Mena, Pistelli ha annunciato che “in Algeria investiremo più di quattro miliardi di dollari nei prossimi due anni”, ricordando che dopo la scoperta di Zohr, il maxi-giacimento di gas in Egitto, “siamo stati per due anni di fila il terzo maggiore investitore privato in Africa al livello globale”. Non solo. Pistelli ha parlato di “investimenti rilevanti anche negli Emirati Arabi Uniti”, un Paese all’avanguardia nel settore della tecnologia della decarbonizzazione. (Res)