Lombardia 2023: Majorino, bene approccio di M5s volto a confrontarci su contenuti

20 luglio 2021

- "Sono molto contento che stiamo andando avanti con grande determinazione nella costruzione di un centrosinistra forte e ambizioso. Mi piace l'approccio dei Cinque stelle che è volto a confrontarci sui contenuti. Vedremo cosa accadrà". Lo ha detto il candidato di centrosinistra alla presidenza di regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, parlando con i cronisti a margine dell'evento di apertura della campagna elettorale in corso al teatro Elfo Puccini di Milano. "Ci siamo con grande determinazione - ha aggiunto -, del resto il centrosinistra governa in tante città in Lombardia". (Rem)