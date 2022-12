Legge bilancio: Sala, limite pagamenti pos a 60 euro non mi piace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il limite minimo di 60 euro per i pagamenti con il pos "non mi piace". "Quando vado al bar vedo una quantità di persone, non solo ragazzi, che pagano con il cellulare o la carta. Dare dei rompiballe mi sembrava un po' eccessivo. Detto ciò a me il limite dei 60 euro a me proprio non piace e non convince". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo alle affermazioni di ieri del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. (Rem)