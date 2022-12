Disabilità: al San Camillo di Roma con servizio Tobia nuovo modello assistenza dedicato alla persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini rinnova l'impegno per garantire la dignità, i diritti, l'accesso alle cure e dunque il benessere delle persone con disabilità. Dal 2019 all'Ospedale San Camillo è stato attivato in via sperimentale il Progetto Tobia (Team operativo per i bisogni individuali assistenziali), il primo percorso multidisciplinare in un ospedale del Lazio per offrire alle persone con disabilità intellettiva o relazionale l'opportunità di accedere alle procedure diagnostiche utili e necessarie per prevenire e curare patologie non direttamente collegate alla malattia principale da cui sono affetti. Oggi il Progetto Tobia fa un passo avanti in più, e diventa un Servizio ospedaliero a tutti gli effetti, integrato con il neoistituito Servizio di Psicologia – Consulenza e Liaison, e destinato ad essere uno dei cardini della nuova Area della Cura delle Relazioni, una unità operativa fortemente voluta dal Direttore Generale del San Camillo-Forlanini, Narciso Mostarda, che integrerà anche l'Urp, l'Ufficio di Relazioni col Pubblico. (segue) (Com)