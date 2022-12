Legge Bilancio: D'Attis, FI al lavoro per proroga misure Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Mezzogiorno non sarà dimenticato nella legge di Bilancio: ieri il ministro Giorgetti ha anticipato, come da Forza Italia era auspicato, che il credito di imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno, il cosiddetto Bonus Sud, in scadenza il 31 dicembre 2022, sarà prorogato. Voglio quindi rassicurare Confindustria Puglia, che ieri aveva espresso giustamente grande preoccupazione, e tutte le altre associazioni di categoria del meridione". Lo scrive in una nota Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia e commissario regionale Puglia del partito azzurro. "Un altro intervento importante e strategico è la proroga del credito di imposta per le Zes. Si tratta di misure che hanno dato e potranno dare grande impulso agli investimenti, creando posti di lavoro e favorendo lo sviluppo delle imprese e dei territori più svantaggiati, per cui prorogarle rappresenta un punto fondamentale per dare al Sud la possibilità di stare al passo con le altre regioni", ha spiegato. "Il gruppo di Forza Italia lavorerà insieme al governo, anche con la presentazione di emendamenti ad hoc, se necessario, per garantire la tutela del Mezzogiorno: sappiamo bene che la ripresa del Paese deve necessariamente passare per un rilancio del Sud", conclude.(Com)