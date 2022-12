Spagna: ministra Difesa Robles, parole Erc su riforma sedizione parte è "campagna elettorale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del portavoce di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) al Congresso dei deputati spagnolo, Gabriel Rufián, secondo cui il suo partito ha usato il sostegno alla legge di bilancio come "leva" per spingere il governo a riformare il reato di sedizione fanno parte della "sfera della campagna elettorale". Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ai media del Congresso, che oggi organizza una giornata di porte aperte come pre-celebrazione dell'anniversario della Costituzione spagnola, firmata il 6 dicembre 1978. A questo proposito, Robles ha evidenziato che la Spagna è un Paese "Paese grande, molto orgoglioso ed è protetto dal quadro della Costituzione, che celebriamo questa settimana". In alcune dichiarazioni all'emittente "Rne", l'esponente di Erc ha detto che la sua formazione ha usato il suo voto di sostegno alle legge di bilancio 2023 come "leva" per costringere il governo spagnolo a riformare il reato di sedizione per il quale sono stati condannati diversi leader indipendentisti catalani per il referendum illegale del 2017. "Purtroppo spesso dobbiamo usare leve di forza per far muovere i socialisti anche in impegni che, di fatto, sono loro", ha detto Rufián. (Spm)