Agroalimentare: Lollobrigida, omologazione è rischio da scongiurare (2)

- "Noi siamo consapevoli che un modello scorretto di produzione è una condanna ad una alimentazione che penalizza soprattutto i più poveri. Io da conservatore non posso accettare che sia cancellato quel percorso virtuoso e millenario che lega la terra alla tavola. Non sono né un reazionario né un retrogrado, piuttosto consapevole che le nuove sfide richiedono nuovi strumenti scientifici e tecnologici ma devono essere orientati da valori e principi saldi che caratterizzano la nostra civiltà. Difenderemo in Europa e in tutti i consessi internazionali le nostre produzioni di qualità dalla minaccia dei cibi realizzati in laboratorio, dalle etichette fuorvianti e dalla concorrenza sleale. Voglio ringraziare Coldiretti, per il contributo fondamentale in questa battaglia in difesa delle eccellenze italiane e del nostro sistema agroalimentare", ha concluso Lollobrigida. (Rin)