Med 2022: Felisati (Confindustria), aziende possono aiutare i governi a superare le sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende possono aiutare i governi trovando le soluzioni giuste, fornendo processi tecnologici, gli strumenti e i mezzi per affrontare un numero sempre maggiore di sfide. Lo ha detto Marco Felisati, vice direttore per l’internazionalizzazione e le politiche commerciali di Confindustria, nel corso del panel “Re-shoring, near-shoring or friend-shoring?” tenuto durante l’ottava edizione della Conferenza Rome Med – Mediterranean Dialogues, in corso a Roma. “Ci sarebbe bisogno di un miglior multilateralismo che non abbiamo”, ha affermato Felisati. “La maggior parte di coloro che parla di resilienza dimentica che se non c’è flessibilità a livello aziendale la situazione diventa irrimediabile. L’abbiamo sperimentato con la pandemia. Prima di porre obiettivi molto ambiziosi suggerirei ai governi di dare più ascolto alle aziende”, ha concluso.(Res)