Regionali 2023: Gasparri (Fi), il 16 dicembre Forza Italia apre campagna elettorale (2)

- "I cittadini - continua Gasparri - non dovranno chiederci ma ‘chi è?’ il candidato alla presidenza della Regione. E la ricerca va fatta tra tutti gli uomini e le donne dell'intera coalizione, valutando le classi dirigenti di tutte le formazioni politiche. Chi ha poi più numeri ha certamente il diritto di avanzare le proprie proposte, ma anche il dovere di non lasciare spazio all’improvvisazione. Ci sono tante ipotesi in campo, ma tutti possono valutare con facilità quali siano le più adeguate. Il Lazio è una Regione importante ed è anche la Regione della Capitale, dove il voto d'opinione è importante e dove la riconoscibilità del candidato o della candidata sono fondamentali. Il centrodestra ha un successo a portata di mano, ma deve evitare scelte basate sull'improvvisazione. Con umiltà e unità dobbiamo affrontare questa campagna elettorale, pensando al governo della sanità, dei trasporti e del sistema dei rifiuti della Regione Lazio, che il Pd lascia in condizioni di assoluta precarietà. Forza Italia avanzerà le sue proposte a partire dal 16 dicembre, con serietà e totale coesione ma sollecitando a tutti un analogo atteggiamento”. (Com)