Terremoto: a Camerino posa prima pietra casa accoglienza Croce rossa

- Una struttura di oltre 1.000 metri quadrati che ha all’interno un’ampia area residenziale (circa 700 metri quadrati ), servizi e accoglienza, uffici amministrativi, una sala per attività polifunzionali (sala pranzo/attività ricreative) e un soggiorno: questa sarà "Casa Amica Camerino", struttura di assistenza agli anziani della Croce rossa italiana, di cui oggi si è svolta, presso la sala consiliare del comune di Camerino, la cerimonia di posa della prima pietra. Si tratta della quattordicesima struttura della Croce rossa, realizzata nei territori colpiti dal Sisma del 2016, dieci delle quali terminate (tra cui gli alloggi dell’Unicam) e tre in conclusione entro l'estate del 2023 (tra cui i Centri polifunzionali di Muccia e Valfornace). L'opera, che prende spunto da un'idea dell'architetto Andrea Lupacchini, Professore dell'Università di Camerino (Unicam), sviluppata con l’architetto Giuseppe Losco, sarà un nuovo punto di riferimento per gli anziani del comune maceratese che, proprio a causa del terremoto di sei anni fa, hanno dovuto rinunciare alla costruzione che Fondazione Casa Amica aveva realizzato all'interno del Centro storico, divenuto "zona rossa". (segue) (Com)