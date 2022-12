Terremoto: a Camerino posa prima pietra casa accoglienza Croce rossa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’edificio sarà caratterizzato da un sistema modulare prefabbricato, con struttura in acciaio e resistenza sismica con Classe d'uso III. Gli spazi residenziali saranno idonei ad accogliere anche pazienti non autosufficienti o con patologie gravi. Nell’area adiacente alla costruzione sarà realizzata una zona verde che comprenderà un percorso Alzheimer, un giardino terapeutico e una serie di spazi destinati alle attività ludico-ricreative e all’arteterapia, un'esperienza sensoriale e uno spazio per la musicoterapia.“Con la posa di questa pietra la Croce Rossa Italiana conferma, ancora una volta, una promessa fatta nel 2016, a seguito del sisma che colpì il Centro Italia: non vi lasceremo soli. Oggi siamo qui per ribadire il nostro impegno", ha detto Rosario Valastro, vicepresidente della Croce rossa italiana, intervenendo alla cerimonia. "Con la 'Casa Amica di Camerino' - ha aggiunto - consegneremo un’opera rivolta all’assistenza degli anziani e al sostegno di quanti tra loro soffrono maggiormente". (segue) (Com)