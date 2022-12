Difesa: Aeronautica, volo ambulanza trasporta quattordicenne da Catania a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Equipaggi e velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare sono pronti ogni singolo giorno dell'anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche o come in questo caso di persone bisognose di trasferimento presso centri di cura specializzati sul territorio nazionale. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a sostegno dei cittadini, dagli aerei del 31esimo Stormo di Ciampino, del 14esimo Stormo di Pratica di Mare e della 46esima Brigata aerea di Pisa. Ove ci siano specifiche necessità operative, l'Aeronautica militare impiega anche gli elicotteri del 15esimo Stormo di Cervia. (Com)