Milano: online avviso pubblico per richiedere contributi per concessionaria e associazioni sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I concessionari degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano e le associazioni sportive attive in modo continuativo sul territorio di Milano avranno tempo fino al 13 gennaio 2023 per richiedere contributi a sostegno dell'attività svolta nel 2022. Sarà quello l'ultimo giorno utile per partecipare ai due avvisi pubblici, già disponibili online sul sito del Comune. Per sostenere queste realtà, l'Amministrazione comunale ha stanziato complessivamente un milione di euro. Di questi, 700mila euro saranno destinati ai concessionari: il contributo massimo erogabile per ogni iniziativa è di 6mila euro. I restanti 300mila euro saranno assegnati ad associazioni e società sportive che rispondano ai requisiti previsti dall'avviso: per ogni progetto il massimo contributo erogabile ammonta a 5mila euro.(Rem)