Imprese: Accornero (Unione Artigiani), aziende lombarde in calo, governo trovi soluzione

20 luglio 2021

- In Lombardia il numero delle imprese segna -0,2 per cento. Al terzo trimestre 2022 risultano iscritte nei registri camerali 236.091 attività rispetto alle 236.635 imprese di fine anno 2021. In regione si conferma la corsa di Milano con 67.167 imprese, in crescita dell'1 per cento in nove mesi. Brescia ne conta 33.721, +1,1 per cento. Segno positivo anche a Monza che sale a quota 21.494, in crescita col +1,2 per cento da inizio anno. Segnali di ripresa a Mantova con un +0,4 per cento (10.527 imprese), in una provincia che aveva segnato il calo maggiore dal 2009 (-7,5 per cento). Dati negativi invece per Bergamo (-3,6 per cento) con 28.983 imprese. In discesa anche Como che fa segnare -2,7 per cento, a quota 14.956. Meno 3,7 per cento anche a Lecco con 8.178 aziende attive. Tonfo a Cremona: -6,1 per cento da gennaio 2022, a quota 7.953. Più incoraggianti i numeri delle altre provincie lombarde. Lodi segna un +1,3 per cento (4.878), + 1 per cento a Pavia (14.179), +0,3 per cento a Sondrio (4.228). +1,2 per cento anche a Varese (19.827). Tra i settori più rappresentati, a livello regionale, le imprese di costruzione specializzate sono a quota 79.739 imprese al terzo trimestre 2022, con -1 per cento in nove mesi. È un primo "sboom" dopo la febbre dei bonus edilizi. “È uno scricchiolio che rischia di diventare una frana. Il quadro regionale presenta una sostanziale tenuta ma tutta la filiera legata all'edilizia e alla casa resta col fiato sospeso” commenta il segretario Ggnerale di Unione Artigiani Milano e Monza Marco Accornero. “Senza sblocco dei crediti fiscali si rischia di trascinare nel baratro un intero comparto con un effetto a valanga dalle conseguenze inimmaginabili. Il governo trovi al più presto una soluzione: la più rapida e semplice, coperture permettendo, è sicuramente quella di consentire alle imprese di utilizzare i crediti per pagare tasse e contributi, come proposto da Abi e Ance." (Com)