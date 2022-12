Difesa: sottosegretario Perego partecipa a cerimonia giuramento allievi ufficiali Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha partecipato, su delega del ministro della Difesa, alla cerimonia di giuramento di 132 futuri ufficiali della Marina militare. Lo ha reso noto un comunicato del ministero della Difesa. "Provo un'emozione immensa ad essere qui con tutti voi, vedere gli sguardi fieri di giovani Italiani che hanno deciso di entrare in questo prestigioso Istituto e intraprendere un percorso di servizio che per molti versi – soprattutto in Marina – è paragonabile ad una vocazione donata al prossimo, alla collettività", ha affermato Perego. "Con il vostro urlo ‘Lo giuro’ prorompente, emotivamente molto coinvolgente, mi avete fatto sentire parte di questa solennità", ha proseguito il sottosegretario. "Io vi ammiro, perché la vostra non è una scelta facile, in luoghi come questo l'impegno deve essere massimo a tutti i livelli e siete ragazzi che avete scelto di prendere una strada in salita", ha affermato. (segue) (Com)