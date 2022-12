Ucraina: yacht di Medvechuk sequestrato in Croazia sarà venduto all'asta a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un superyacht dal valore di 200 milioni di dollari di proprietà dell'oligarca ucraino filo-russo Viktor Medvedchuk, che è soggetto a sanzioni, sarà venduto all'asta dopo il suo sequestro in Croazia all'inizio di quest'anno. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Il governo ucraino ha affermato che un tribunale croato ha stabilito che lo yacht Royal Romance di 92,5 metri di Medvedchuk dovrebbe essere trasferito all'Agenzia per il recupero e la gestione dei beni ucraina (Arma), che "preserverà il valore economico vendendolo all'asta". Secondo la testata giornalistica, si tratta della prima vendita del genere per conto del popolo ucraino da quando sono state imposte restrizioni sui beni di centinaia di oligarchi dopo l'invasione russa dell'Ucraina a febbraio. Lo yacht dell'oligarca, ormeggiato nella città di Traù, in Croazia, è stato perquisito a metà novembre su richiesta del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e alla presenza di agenti dell'Fbi. Un portavoce del tribunale di Spalato, che ha emesso l'ordinanza, Dinko Mesin, ha dichiarato nei giorni scorsi che il mandato di perquisizione era stato emesso il 15 novembre e che si trattava di una procedura segreta. Medvedchuk è stato arrestato in Ucraina ad aprile e consegnato alla Russia in uno scambio di prigionieri a settembre ed è considerato vicino al presidente russo, Vladimir Putin. (Rel)