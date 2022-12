Iran: inviato Usa Malley, poco spazio per ottimismo, ma porta diplomazia resta aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è “poco spazio per l’ottimismo” dopo le scelte che ha fatto l’Iran, in particolare per quanto riguarda il sostegno di Teheran alla Russia nell’aggressione all’Ucraina, ma la porta della diplomazia “resta aperta”. Lo ha detto oggi Robert Malley, inviato speciale degli Stati Uniti per l’Iran, al Med Forum 2022 in corso a Roma. “C’è poco spazio per l’ottimismo. L’Iran negli ultimi mesi ha fatto delle scelte che hanno delle conseguenze. Ha deciso di rispondere alle proteste delle persone che chiedono dignità e rispetto dei diritti umani con la forza bruta. Ha scelto di abbandonare il tavolo delle trattative sul programma nucleare non una, non due ma per ben tre volte, nonostante ci fosse un accordo giusto sul tavolo. Ha deciso di non cooperare con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e di continuare a sviluppare un programma nucleare ingiustificabile per l’uso civile. Ha deciso di sostenere la guerra della Russia contro l’Ucraina, di minacciare militari statunitensi e di prendere ostaggi stranieri, inclusi cittadini italiani”, ha detto Malley. Gli Stati Uniti reagiranno “a tutte queste azioni”, pur lasciando aperta la “porta della diplomazia”. (Res)