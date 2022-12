Pnrr: Conte, non sprecare un euro, ne va di onorabilità Italia in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr "non ci possiamo permettere di sprecare un euro, ne va dell'onorabilità dell'Italia in Europa". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento al congresso nazionale di Fish (la Federazione nazionale per il superamento dell'handicap). "Ma, come temevamo, sui questi soldi siamo in ritardo", in realtà "il nostro Paese ha sempre avuto una tradizionale scarsa efficienza nelle spesa amministrativa", ha aggiunto. (Rin)