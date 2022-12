Disabilità: Conte, offrire risposte tarate su bisogni personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di disabilità "non dobbiamo più ragionare di misure standard, ma offrire risposte tarate sui bisogni personali". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte nel suo intervento al congresso nazionale di Fish (la Federazione nazionale per il superamento dell'handicap). "Per le disabilità gravi serve una legge per l'assistenza continua" il Movimento cinque stelle "ha presentato una proposta di legge sul caregiver familiare", ha aggiunto. (Rin)