Disabilità: Cattaneo (FI), servono inclusione sociale e sostegno economico

- "Un Paese più umano, più attento alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie, senza barriere architettoniche e che realizzi riforme di inclusione sociale e sostegno economico: di questo dobbiamo farci carico per non lasciare indietro nessuno". Lo scrive su Twitter Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. (Rin)