Iran: inviato Usa Malley, pronti ad azioni di deterrenza e di contrasto

- Gli Stati Uniti sono pronti a mettere in campo azioni di “deterrenza e di contrasto” contro l’Iran se l’opzione diplomatica dovesse fallire. Lo ha detto oggi Robert Malley, inviato speciale degli Stati Uniti per l’Iran, al Med Forum 2022 in corso a Roma. “La diplomazia fa sempre parte dei nostri strumenti e dobbiamo continuare a lasciare la porta aperta. La storia ci dice che è l’unico modo per trattare con il programma nucleare di Teheran e per far uscire i nostri ostaggi dall’Iran”, ha detto Malley. “Dall’altra parte c’è una politica di deterrenza e di contrasto alle azioni nell’Iran nella regione: lo abbiamo sempre fatto, lo faremo di più adesso che il contesto è cambiato. Serve anche un maggiore coinvolgimento al livello regionale. L’amministrazione Biden incoraggia i Paesi della regione a ingaggiare l’Iran per ridurre la tensione. Cercheremo di usare la diplomazia, ma dobbiamo essere preparati anche ad altre azioni”, ha aggiunto(Res)