Lombardia 2023: Sala, Majorino radicale nelle idee ma moderato nei modi

- Nell'elettorato lombardo "i cosiddetti moderati sono tanti, cercherò di convincere che Majorino è radicale nelle idee ma sa essere moderato nelle modalità, nei tempi, nei modi in cui vanno portati avanti i programmi politici". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'apertura della campagna elettorale di Pierfrancesco Majorino, rispondendo a chi gli ha chiesto se la discesa in campo di Letizia Moratti possa sbilanciare l'elettorato a sfavore del centrosinistra. "Certamente il punto è quello - ha aggiunto Sala -, quanto questo elettorato possiamo definirlo un po' di centro, moderato, anche un po' conservatore, quanto si sbilancerà da una parte o dall'altra o quanto rimarrà sulla Moratti. Questo è un lavoro che dobbiamo fare, non c'è dubbio". (Rem)