Disabilità: Locatelli, unire energie per rispondere a bisogni cittadini più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, 3 dicembre, ricorre la Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità: è una data importante, istituita dall’Onu, ma è anche un punto di partenza per la programmazione delle azioni di questo mandato di governo, che vedono al centro le persone con disabilità e le loro famiglie". Lo afferma il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "Il nostro dovere - spiega - è di agire rapidamente per garantire la massima tutela alle famiglie che amano e curano i propri cari con disabilità, tenendo in particolare considerazione i bambini e gli adolescenti che hanno il diritto di essere educati, istruiti e formati, perché possano avviare un percorso di inclusione nella vita sociale e lavorativa. In particolare, dobbiamo sostenere le fasce di popolazione maggiormente disagiate, contrastando il rischio di povertà per evitare ulteriori penalizzazioni e disuguaglianze e garantendo servizi e tutele anche nei contesti più difficili. Per farlo - prosegue il Ministro - è necessario promuovere e rafforzare a tutti i livelli istituzionali la collaborazione tra istituzioni, enti del Terzo settore e associazioni: sono da sempre convinta che solo unendo le energie sia possibile rispondere in modo capillare ai bisogni dei cittadini più fragili. Il mio impegno in tal senso è e sarà massimo e ogni giorno di questo mandato sarà ispirato dal rispetto per la persona e per la famiglia e dalla convinzione che insieme possiamo fare di più e meglio". (Rin)