Iran: inviato Usa Malley, momento fondamentale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste in corso in Iran rappresentano un “momento fondamentale” della storia del Paese, una nuova pagina che sta scrivendo “il popolo iraniano”. Lo ha detto oggi Robert Malley, inviato speciale degli Stati Uniti per l’Iran, al Med Forum 2022 in corso a Roma. “E’ un momento fondamentale della storia dell’Iran scritta dal popolo iraniano non all’estero ma in Iran. Noi come Stati Uniti, e penso in generale anche l’Europa, dobbiamo sostenere i diritti fondamentali delle persone ovunque, sanzionare i responsabili di violenze e abusi, accendere i riflettori su cosa accade mentre il regime iraniano cerca di oscurare le proteste tagliando internet, multilateralizzare la questione affinché l’Iran non possa parlare di un complotto dell'occidente. Per esempio, alle Nazioni Unite vedremo un voto per escludere dalla Commissione sulla condizione delle donne”, ha detto Malley. "Abbiamo scelto di tenere aperta la diplomazia, ma non alle spese dei diritti fondamentali delle persone", ha concluso. (Res)