Lombardia 2023: Sala, Conte? Probabilmente lo chiamerò per parlare di punti comuni

- Una telefonata a Giuseppe Conte "potrei farla volentieri, onestamente adesso è parecchio tempo che non ci sentiamo, però credo che se dovessi chiamarlo e probabilmente lo chiamerò, non tanto per dirgli chi è Majorino, chi più di me può portare la testimonianza essendo stato parte della mia squadra, ma più che altro quali idee, quali sono i punti che vogliamo essere punti comuni. Perché se non ci sono punti comuni è inutile che ci inventiamo alleanze, ma se ci sono siamo obbligati a farle". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei cronisti a margine dell'apertura della campagna elettorale di Pierfrancesco Majorino, in corso al teatro Elfo Puccini di Milano. "Alla fine con Conte avevo avuto rapporti non solamente quando era presidente del Consiglio ma anche in una fase successiva - ha sottolineato -, poi non ci siamo sentiti, ma posso anche telefonargli, non ci avevo pensato". (Rem)